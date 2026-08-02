"Trzeba angażować dzieci w sensoryczne zajęcia"

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]

"Bociany" Józefa Chełmońskiego "ożyły" w Szczecinie... i to pod palcami najmłodszych. To dzięki sensorycznym warsztatom, które połączyły wielkie malarstwo z nauką przez dotyk i zabawę.

- Będziemy dzisiaj na wsi. Będziemy tworzyć sobie z różnych zbóż, różnych faktur, różnych materiałów, własne bociany, czyli nasze małe obrazy, ale też będziemy zaznajamiać się z fakturami konkretnych zbóż. Jakie to zboże, jakie ono jest w dotyku - mówi Ewelina Lewandowska, psycholog.



- Jest super, naprawdę. Myślę, że córka jest zadowolona. - Bardzo ciekawe dla dzieci, rozwijające. Trzeba angażować dzieci w takie sensoryczne zajęcia. Przesypuję bociany z ziarenek - mówią uczestnicy.



Warsztaty odbyły się na Szczecińskim Bazarze Smakoszy. Zorganizowała je Kraina Terapii.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski