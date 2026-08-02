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Pobrali się w szczecińskim szpitalu

Region Anna Klimczyk

Fot. facebook.com/USK2Pomorzany
Fot. facebook.com/USK2Pomorzany
Niespodziewana choroba pokrzyżowała ślubne plany, ale nie zatrzymała miłości.
Choć panna młoda nagle została pacjentką Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej szpitala na szczecińskich Pomorzanach, zakochani nie przełożyli ceremonii i powiedzieli sobie "tak" w szpitalnej kaplicy.

- To był niezwykle wzruszający moment - przekazał Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki. - Pani Adriana i pan Bartosz udowodnili, że nawet choroba nie jest w stanie pokrzyżować najważniejszych życiowych planów, choć okoliczności zmieniły miejsce ceremonii, nie zmieniły ich decyzji, by właśnie tego dnia powiedzieć sobie "tak" w naszym szpitalu.

Nowożeńcom na nowej drodze życia życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i niesłabnącej miłości.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To był niezwykle wzruszający moment - przekazał Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.

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