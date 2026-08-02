Spacer śladami patronów nazw szczecińskich ulic i placów

To była opowieść o odważnych kobietach, robotniczych buntownikach czy artystach. Ich historię poznali uczestnicy spaceru śladami wybranych patronów i nazw szczecińskich ulic i placów.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Spacer odbył się w ramach projektu „Miasto (Nie)Znanych Patronów. Historia zapisana w przestrzeni”. Uczestniczyła w nim nasza reporterka Anna Klimczyk.- Często mieszkamy przy jakimś skwerze, ulicy, alei i nawet nie wiemy co właściwie oznacza jej nazwa, kim lub czym była inspirowana, jaka jest historia tego miejsca i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się tym zainteresować i zaprosić mieszkańców do odkrywania historii miejsc, w których mieszkają - powiedziała Kinga Rabińska ze stowarzyszenia Oswajanie Miasta.- Nie jest to pierwszy spacer, w którym uczestniczę. Bardzo lubię historię Szczecina i tak naprawdę polubiam historię dopiero w dorosłym życiu. - Mieszkam w Szczecinie już od można powiedzieć 10 lat i chciałbym po prostu coś więcej wiedzieć o jego historii. - Bardzo cenię pana Michała Rembasa i jego wiedzę historyczną na temat Szczecina i często chodzę na jego spacery. - Zawsze z czegoś się można dowiedzieć, a historia naszego miasta jest taką ciekawą, taką piękną rzeczą.Spacer poprowadził Michał Rembas, dziennikarz, historyk i przewodnik, specjalizujący się w historii Szczecina oraz Pomorza Zachodniego.