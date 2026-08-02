Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Spacer śladami patronów nazw szczecińskich ulic i placów

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
To była opowieść o odważnych kobietach, robotniczych buntownikach czy artystach. Ich historię poznali uczestnicy spaceru śladami wybranych patronów i nazw szczecińskich ulic i placów.
Spacer odbył się w ramach projektu „Miasto (Nie)Znanych Patronów. Historia zapisana w przestrzeni”. Uczestniczyła w nim nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Często mieszkamy przy jakimś skwerze, ulicy, alei i nawet nie wiemy co właściwie oznacza jej nazwa, kim lub czym była inspirowana, jaka jest historia tego miejsca i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy się tym zainteresować i zaprosić mieszkańców do odkrywania historii miejsc, w których mieszkają - powiedziała Kinga Rabińska ze stowarzyszenia Oswajanie Miasta.

- Nie jest to pierwszy spacer, w którym uczestniczę. Bardzo lubię historię Szczecina i tak naprawdę polubiam historię dopiero w dorosłym życiu. - Mieszkam w Szczecinie już od można powiedzieć 10 lat i chciałbym po prostu coś więcej wiedzieć o jego historii. - Bardzo cenię pana Michała Rembasa i jego wiedzę historyczną na temat Szczecina i często chodzę na jego spacery. - Zawsze z czegoś się można dowiedzieć, a historia naszego miasta jest taką ciekawą, taką piękną rzeczą.

Spacer poprowadził Michał Rembas, dziennikarz, historyk i przewodnik, specjalizujący się w historii Szczecina oraz Pomorza Zachodniego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

sierpień 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30poniedziałek31wtorek01środa02czwartek03piątek04sobota05niedziela06

Najczęściej czytane

  1. Ulice w Szczecinie zalane, alerty prawie w całym kraju [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 7847 razy)
  2. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od 27 lipca oglądane 6110 razy)
  3. Pożar domu w Mierzynie
    (od wczoraj oglądane 3638 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od 29 lipca oglądane 3388 razy)
  5. Zderzenie tramwajów na Pl. Rodła w Szczecinie
    (od 30 lipca oglądane 2965 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
31.07.2026
Zlikwidowali plantację konopi
Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe

Najnowsze podcasty