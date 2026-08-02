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Tłumy na parkiecie w Różanym Ogrodzie

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Muzyka, parkiet pod chmurką i doskonała zabawa. Szczecińska Różanka wypełniła się gorącymi rytmami i entuzjastami tańca.
A to wszystko w ramach legendarnej potańcówki. Nóżką poruszała też nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Jakie kroki? Wszystkie, jakie tylko, według melodii, kochanie. - Lata 60-te, takie przeboje. A jak, "Prywatki" też. - Będziemy tańczyć po prostu rytmicznie. - Super, my już jesteśmy trzeci raz. Za każdym razem przychodzimy - mówili entuzjastycznie uczestnicy.

- Lubi pan takie potańcówki? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Bardzo, bardzo, proszę pani, najbardziej - odpowiedział roztańczony uczestnik zabawy.

Zabawa potrwa do godziny 20.
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

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