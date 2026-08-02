Tłumy na parkiecie w Różanym Ogrodzie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Muzyka, parkiet pod chmurką i doskonała zabawa. Szczecińska Różanka wypełniła się gorącymi rytmami i entuzjastami tańca.

A to wszystko w ramach legendarnej potańcówki. Nóżką poruszała też nasza reporterka Anna Klimczyk.



- Jakie kroki? Wszystkie, jakie tylko, według melodii, kochanie. - Lata 60-te, takie przeboje. A jak, "Prywatki" też. - Będziemy tańczyć po prostu rytmicznie. - Super, my już jesteśmy trzeci raz. Za każdym razem przychodzimy - mówili entuzjastycznie uczestnicy.



- Lubi pan takie potańcówki? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.



- Bardzo, bardzo, proszę pani, najbardziej - odpowiedział roztańczony uczestnik zabawy.



Zabawa potrwa do godziny 20.