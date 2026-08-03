Tragiczny finał wypoczynku nad jeziorem Głębokie w Szczecinie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W niedzielne popołudnie ratownicy interweniowali po zgłoszeniu, że zaginął jeden z mężczyzn przebywających w wodzie.

Poszukiwania rozpoczęły się po informacji przekazanej przez jego znajomych. Jak mówi prezes szczecińskiego WOPR Jacek Kleczaj, mężczyznę odnaleziono już podczas pierwszego przeszukania akwenu.



- Za pierwszym przejściem znaleziono młodego mężczyznę poza linią kąpieliska, czyli za żółtymi bojami. Wyciągniętego z wody resuscytowano, przywrócono puls, ale puls był na tyle niestabilny, że już w drodze do szpitala, z tego co wiem, również był ponownie reanimowany. Później w szpitalu kilka razy, ale nie udało utrzymać go przy życiu - relacjonował.



Według wstępnych ustaleń WOPR grupa mężczyzn mogła znajdować się pod wpływem alkoholu. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.



Edycja tekstu: Jacek Rujna