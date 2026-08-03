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Ponad 1,3 kilograma narkotyków zabezpieczone. Dwóch podejrzanych w areszcie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: szczecin.policja.gov.pl
źródło: szczecin.policja.gov.pl
Ponad kilogram narkotyków zabezpieczyła szczecińska policja; dwóch podejrzanych trafiło do aresztu.
Mundurowi, podczas przeszukania auta i zajmowanego przez nich mieszkania, znaleźli środki odurzające oraz substancje psychotropowe: marihuanę, MDMA, kokainę, amfetaminę i mefedron. Znaleźli również amunicję.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty, zostali też, decyzją sądu, aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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