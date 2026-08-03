Ponad 1,3 kilograma narkotyków zabezpieczone. Dwóch podejrzanych w areszcie

Ponad kilogram narkotyków zabezpieczyła szczecińska policja; dwóch podejrzanych trafiło do aresztu.

Mundurowi, podczas przeszukania auta i zajmowanego przez nich mieszkania, znaleźli środki odurzające oraz substancje psychotropowe: marihuanę, MDMA, kokainę, amfetaminę i mefedron. Znaleźli również amunicję.



Mężczyźni usłyszeli zarzuty, zostali też, decyzją sądu, aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna