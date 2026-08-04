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Policyjna akcja w sierpniu. "Prędkość jest niestety jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Do 9 sierpnia w różnych częściach Polski i Europy, potrwa policyjna akcja „Speed". Kierowcy muszą spodziewać się wzmożonych kontroli przede wszystkim pod kątem prędkości, ale policjanci sprawdzą też między innymi trzeźwość i stan techniczny pojazdów.
Akcja Speed

Akcja "Speed"

W audycji „Radio Szczecin na Wieczór” o akcji mówił podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Jak podkreślał, największym zagrożeniem na drogach nadal jest nadmierna prędkość.

- Chodzi o to, że właśnie w lecie, kiedy warunki atmosferyczne są dobre, jezdnia jest sucha, dochodzi do większej liczby wypadków właśnie ze skutkiem śmiertelnym, a to dlatego, że wtedy właśnie nasi kierowcy jadą zbyt szybko - mówił Fijołek.

- Prędkość jest niestety jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach - dodał Fijołek. - Przy mniejszych prędkościach na ogół kończy się kolizją, a więc mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, ale gdzie nie ma osób rannych lub te obrażenia są naprawdę niewielkie. Natomiast w przypadku większej prędkości, niestety skutek może być nawet tragiczny.

Od stycznia do lipca tego roku policjanci zatrzymali ponad 13 tysięcy praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Poza terenem zabudowanym takich przypadków było ponad cztery tysiące.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W audycji „Radio Szczecin na Wieczór” o akcji mówił podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Jak podkreślał, największym zagrożeniem na drogach nadal jest nadmierna prędkość.
- Prędkość jest niestety jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach - dodał Fijołek.

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