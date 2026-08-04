Działały w okresie PRL-u, pozostały pamiątki. Muzeum apeluje

Kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego apeluje o przekazywanie pamiątek dawnych, nieistniejących już zakładów pracy na terenie miasta.





Dr Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego mówi, że zebrane materiały posłużą do stworzenia wystawy mającej przypominać największe niegdyś zakłady pracy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Mają one posłużyć do stworzenia wystawy przypominającej największe lokalne przedsiębiorstwa."Barka", Weneda", "Elwa", "Marona" czy "Bałtywia" to tylko część przedsiębiorstw działających w okresie PRL-u na terenie Kołobrzegu, po których dziś pozostało niewiele. Muzeum Oręża Polskiego zwraca się do pracowników dawnych przedsiębiorstw o przekazywanie pamiątek z czasów działalności zakładów. Chodzi o fotografie, ale też produkty tworzone przez te firmy, czy wyposażenie stanowisk pracy.- Żebyśmy przypomnieli sobie, gdzie pracowali nasi rodzice, być może dziadkowie, jak to wyglądało w dawnych czasach w Kołbrzegu, żeby te zakłady u nas na wystawie na nowo odżyły - podkreśla Dziemba.Wystawa ma zostać zaprezentowana w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w drugiej połowie września, a jednym z głównych motywów mają być właśnie dawne zakłady pracy i dziedzictwo przemysłowe.