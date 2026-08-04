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Działały w okresie PRL-u, pozostały pamiątki. Muzeum apeluje

Region Przemysław Polanin

Dawny zakład "Marona". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Dawny zakład "Marona". Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego apeluje o przekazywanie pamiątek dawnych, nieistniejących już zakładów pracy na terenie miasta.
Mają one posłużyć do stworzenia wystawy przypominającej największe lokalne przedsiębiorstwa.

"Barka", Weneda", "Elwa", "Marona" czy "Bałtywia" to tylko część przedsiębiorstw działających w okresie PRL-u na terenie Kołobrzegu, po których dziś pozostało niewiele. Muzeum Oręża Polskiego zwraca się do pracowników dawnych przedsiębiorstw o przekazywanie pamiątek z czasów działalności zakładów. Chodzi o fotografie, ale też produkty tworzone przez te firmy, czy wyposażenie stanowisk pracy.

Dr Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego mówi, że zebrane materiały posłużą do stworzenia wystawy mającej przypominać największe niegdyś zakłady pracy.

- Żebyśmy przypomnieli sobie, gdzie pracowali nasi rodzice, być może dziadkowie, jak to wyglądało w dawnych czasach w Kołbrzegu, żeby te zakłady u nas na wystawie na nowo odżyły - podkreśla Dziemba.

Wystawa ma zostać zaprezentowana w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w drugiej połowie września, a jednym z głównych motywów mają być właśnie dawne zakłady pracy i dziedzictwo przemysłowe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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