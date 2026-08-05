Utrudnienia na Emilii Plater w Szczecinie

Kolejne utrudnienia czekają kierowców na ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Do piątku zamknięty będzie odcinek między ulicami Miedzianą i Firlika.
Powodem są prace przy przebudowie sieci podziemnych.
Dodatkowo w środę, między 8:00 a 12:00, na placu Matki Teresy z Kalkuty nie będzie można parkować. To konieczne, by umożliwić techniczny przejazd autobusu komunikacji miejskiej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodatkowo w środę, między 8:00 a 12:00, na placu Matki Teresy z Kalkuty nie będzie można parkować. To konieczne, by umożliwić techniczny przejazd autobusu komunikacji miejskiej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski