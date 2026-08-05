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Utrudnienia na Emilii Plater w Szczecinie

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kolejne utrudnienia czekają kierowców na ulicy Emilii Plater w Szczecinie. Do piątku zamknięty będzie odcinek między ulicami Miedzianą i Firlika.
Powodem są prace przy przebudowie sieci podziemnych.

Dodatkowo w środę, między 8:00 a 12:00, na placu Matki Teresy z Kalkuty nie będzie można parkować. To konieczne, by umożliwić techniczny przejazd autobusu komunikacji miejskiej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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