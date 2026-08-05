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Upalna środa w Polsce

Region Tomasz Domański, Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Przez Polskę przejdzie w środę kulminacyjna fala upałów. Najgoręcej będzie w centralnej, południowo-zachodniej, południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części kraju.
Tam termometry mają pokazać nawet 38 stopni. IMGW wprowadziło trzeci, najwyższy stopień zagrożenia.

Nieco chłodniej, choć i tak bardzo ciepło będzie w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, do 33 stopni. Obowiązywać będzie drugi stopień zagrożenia.

- W takich warunkach uważać powinni szczególnie seniorzy - mówi Główny Inspektor Sanitarny, doktor Paweł Grzesiowski. - Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebują więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa. Grzesiowski dodał, że dobrym sposobem na przetrwanie jest zaciemnienie pomieszczeń i przyjmowanie dużej ilości płynów.

Nad samym Bałtykiem synoptycy przewidują do 27 stopni Celsjusza.

Wyładowania atomosferyczne możliwe są w powiatach: drawskim i wałeckim.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Żar z nieba poleje się także w naszym regionie o czym informuje Przemysław Makarewicz z Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii.
- W takich warunkach uważać powinni szczególnie seniorzy - mówi Główny Inspektor Sanitarny, doktor Paweł Grzesiowski.

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