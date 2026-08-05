Upalna środa w Polsce

Przez Polskę przejdzie w środę kulminacyjna fala upałów. Najgoręcej będzie w centralnej, południowo-zachodniej, południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części kraju.

Tam termometry mają pokazać nawet 38 stopni. IMGW wprowadziło trzeci, najwyższy stopień zagrożenia.





Nieco chłodniej, choć i tak bardzo ciepło będzie w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, do 33 stopni. Obowiązywać będzie drugi stopień zagrożenia.





- W takich warunkach uważać powinni szczególnie seniorzy - mówi Główny Inspektor Sanitarny, doktor Paweł Grzesiowski. - Serce bije szybciej, oddychamy szybciej, tkanki nasze, żeby się wychłodzić, potrzebują więcej energii, a do tego potrzebujemy wody. I wiele osób w ogóle nie odnotowuje czegoś takiego jak suchość w ustach, czy chrypka, czy brak śliny. W ogóle tego nie zauważa. Grzesiowski dodał, że dobrym sposobem na przetrwanie jest zaciemnienie pomieszczeń i przyjmowanie dużej ilości płynów.

Nad samym Bałtykiem synoptycy przewidują do 27 stopni Celsjusza.





Wyładowania atomosferyczne możliwe są w powiatach: drawskim i wałeckim.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski