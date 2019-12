Jak podał premier Mateusz Morawiecki na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie, 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 złotych, co "na rękę" daje kwotę nieco ponad 1920 złotych.

2019 r. - 2250 zł

2018 r. - 2100 zł

2017 r. - 2000 zł

2016 r. - 1850 zł

2015 r. - 1750 zł

2014 r. - 1680 zł

2013 r. - 1600 zł

2012 r. - 1500 zł

2011 r. - 1386 zł

2010 r. - 1317 zł

2009 r. - 1276 zł

Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie - z 14.70 zł do 17 zł.Według zapowiedzi przedstawicieli partii rządzącej, do końca roku pensja minimalna ma wzrosnąć do 3 tys. złotych brutto.Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni ostatnich lat