Miasto nadal nie będzie kosić traw. Powód: susza

Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin/Archiwum]

Pierwsze przetargi Zakład Usług Komunalnych ogłosił już w ubiegłym roku. Do tej pory jednak udało się rozstrzygnąć postępowania dotyczące tylko Prawobrzeża i centrum.

Firmy za swoje usługi żądały zbyt dużo - nawet 2 miliony złotych więcej niż przewidywał budżet.



ZUK podzielił miasto na 8 rejonów. W poniedziałek ogłosił, że udało się wyłonić wykonawców na koszenie w kolejnych trzech rejonach m.in. na Turzynie, Pogodnie, Osowie i Golęcinie.



- Umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie, pozostało jeszcze jedno postępowanie - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus. - Jeszcze pozostanie nam jeden przetarg, czyli Pomorzany i część Gumieniec do rozstrzygnięcia.



Wcześniej Miasto brak koszenia tłumaczyło suszą. To, że w wielu miejscach chwasty mają wysokość ponad 1,5 metra nie ma znaczenia dla trawników, jest to opinia naszych pracowników - zapewniał Andrzej Kus. - Każdym rejonem opiekuje się inna osoba. Są to osoby z wykształceniem, po studiach.



Rzecznik dodał, że na razie koszenie traw, mimo rozstrzygnięcia przetargów, nadal jest wstrzymane - ze względu na suszę. Prace będą prowadzone tylko w rejonie m.in. miejsc dla pieszych czy placów zabaw.