Nikola ma pasję. Jej plany (prawdopodobnie) dotyczą też Ciebie! [ZDJĘCIA]

Ma 18 lat, kocha Szczecin i tramwaje i ma sprecyzowane plany na przyszłość. To Nikola Gawrońska, szczecinianka, która właśnie wydała kalendarz ze zdjęciami.

Na każdym zdjęciu jest tramwaj, a Nikola ma koncepcję.- Chcę pokazać, jaki Szczecin jest piękny. Jestem zakochana w tramwajach: są tu nasze "swingi", "tatry", "moderusy", o każdej porze roku i o każdej porze dnia. Na zdjęciu na okładce są dwie mijające się "pesy" o wschodzie słońca na Wyszyńskiego. Są w pyle, ponieważ piasecznice sypią piaskiem. Przede wszystkim jest to poranek, świeża godzina... - opowiada.Ale Nikola Gawrońska nie ma wątpliwości, że to jednak nie z fotografią zwiąże swoją przyszłość.- Na pewno nie zrezygnuję z fotografii, ale: chcę być motorniczą! Dla mnie jest to wymarzony zawód. Jak wiadomo, historia szczecińskich tramwajów sięga ponad 140 lat. Zawód motorniczego ujmuje wszystkie aspekty, które w moim życiu są ważne - to jest miasto, wstawanie rano, to jest praca z ludźmi, jazda przez miasto. Coś niesamowitego... - powiedziała.Zdjęcia Nikoli można oglądać na facebookowej stronie "Niko3ek - Szczecin moje miasto".