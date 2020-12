Lewandowski posprząta twój dom, jeśli wesprzesz małą Ingę

Nie bieżniach świata zdobywa medal za medalem, teraz zabierze się za świąteczne porządki - i to nie własne.

Lekkoatleta, Marcin Lewandowski zaoferował swoją pomoc wybranej osobie. Zysk z licytacji zasili konto chorej na SMA Ingi z Przesącina, która zbiera na najdroższy lek świata.Pomysł ze sprzątaniem to jego własna inicjatywa. - Zostałem poproszony o koszulkę na licytację, którą oczywiście też przekażę, bo zawsze to będą jakieś pieniążki, ale chciałem wyjść z czymś od siebie, prosto z serducha. Tym bardziej właśnie teraz, w tym czasie szczególnym, gdzie tego czasu brakuje przed świętami, ja wychodzę z inicjatywą i służę swoją pomocą - opowiada Lewandowski.Jak podkreśla mistrz, żadnej pracy się nie boi. W grę wchodzą nie tylko przedświąteczne porządki, ale także na przykład wyprasowanie sterty koszul.- Ja po prostu postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby było ok. Mogę również porąbać drzewo, na pewno będzie mi łatwiej niż wyprasować koszulę. Jestem jednak sportowcem i podejmę się wyzwania, więc będziemy próbowali, jeśli będzie taka potrzeba - dodaje Lewandowski.Licytacja kończy się w sobotę o godzinie 21:00 na facebookowej grupie. Zbiórkę dla chorej Ingi można też wesprzeć na portalu Siepomaga Marcin Lewandowski jest wychowankiem klubu lekkoatletycznego w Policach. W ubiegłym roku zdobył wicemistrzostwo świata w biegu na 1500 metrów, a niedawno został rekordzistą Polski na dystansie 2000 metrów.