"Proces realizowany sprawnie". Wojewoda o szczepieniach

Zachodniopomorski wojewoda zapewniał w "Rozmowie pod Krawatem", że proces szczepienia na koronawirusa w Polsce już przebiega dobrze, a z czasem będzie usprawniany.

Zbigniew Bogucki zwracał uwagę, że 14 stycznia mija termin zgłaszania się pracowników służby zdrowia, gdzie dawki dla "grupy 0" są zabezpieczone w całości - a do naszego regionu trafiło do tej pory ponad 30 tysięcy szczepionek.- Będę ostatnim, który uzna, że wszystko jest świetnie i wszystko toczy się bez zarzutu, bo byłoby to po prostu wprowadzanie w błąd. Z drugiej strony natomiast ten proces, olbrzymie logistyczne wyzwanie, jest realizowany sprawnie, jeżeli nie bardzo sprawnie. Szczepienie postępuje ze 100% wydajnością, bo to są jakieś pojedyncze przypadki, kiedy - również w skali kraju tak się odbywa - szczepionki nie są wykorzystywane - zapewniał Bogucki.Zbigniew Bogucki podkreślał, że to szpitale zamawiają szczepionki, co decyduje o liczbie osób, które dostają lek.