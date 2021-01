Modernizacja Estakady Pomorskiej. Zmiany już od wtorku

Uwaga podróżujący w kierunku centrum Szczecina ulicą Gdańską. Prace związane z modernizacją Estakady Pomorskiej wkraczają w kolejny etap, a to wiąże się z kłopotami dla zmotoryzowanych. Pierwszych zmian w organizacji ruchu trzeba się spodziewać już we wtorek.

O tym, czego mogą się dziś spodziewać kierowcy, informuje rzecznik miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński. - Będziemy całkowicie zamykać przejazd jezdnią wspomagającą ulicy Gdańskiej. To jezdnia, która biegnie pod Estakadą. Zamknięty zostanie najpierw fragment od wjazdu do mniej więcej ulicy Górnośląskiej - zapowiada Zieliński.- To będzie gruntowna przebudowa całego obiektu - dodaje Zieliński. - Przede wszystkim całkowicie będzie przebudowany układ drogowy pod Estakadą, czyli nowe jezdnie, chodniki, ale również prace sieciowe. Również przebudowa przejazdów kolejowych.Przebudowa Estakady potrwa około dwóch lat i będzie kosztowała niemal 45 milionów złotych.