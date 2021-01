Zaginęła "Księżnisia". Nagroda dla tego, kto ją znajdzie

KSIĘŻNISIA zaginęła - "dla znalazcy nagroda" - plakaty z takim hasłem zawisły na szczecińskim Niebuszewie. Są formatu A4 i są bardzo kolorowe, bo 5-letnia Olga użyła kredek, aby wiernie odwzorować swoją ulubioną "szmaciankę".

- Właścicielka zguby sama wpadła na taki pomysł - mówi mama Olgi, pani Anna. - Zaczęła rysować jej portret i być może ktoś ją znalazł. Bardzo na to liczymy, bo towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa. Niejedno przeszła, w niejednym miejscu była. Kiedy Olgusia szła do przedszkola, to codziennie odprowadzała ją rano do przedszkola i potem niestety zaginęła. To jest ulica od Kadłubka do Ronda Giedroycia. Na tym odcinku.Księżnisia zaginęła we środę. A jak wyglądała? Wiadomo, kto wie najlepiej. - Ma różową sukienką, brązowe włosy, fioletowe oczy i różowe buty - mówi mała Olga.Dla tego, kto odnajdzie szmaciankę, przewidziana jest nagroda.Rysopis KSIĘŻNISI znajdziecie na fejsbukowym fanpejdżu Kapitana Gowina Jeśli ją znajdziecie dzwońcie pod 609 588 140 - to numer do właścicielki maskotki, ale jak zadzwonicie do radia szczecin pod 510 777 222 to też będziemy wiedzieć, co robić i zadbamy o szczęśliwe zakończenie.