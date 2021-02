Gość RSnW: w sklepach wszyscy noszą maseczki, ale zapominają o dezynfekcji rąk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mamy zahamowanie zachorowań, ale nie możemy przestawać dbać o higienę - mówiła w "Radiu Szczecin na Wieczór" dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza - przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w szpitalu przy ul. Arkońskiej, specjalista mikrobiologii lekarskiej.

To w związku z łagodzeniem obostrzeń pandemicznych i otwieraniem galerii handlowych. Wydaje się, że idzie ku lepszemu - powiedziała Jursa-Kulesza.



- Zawsze patrzę na ten nasz ogródek wojewódzkiego szpitala, który jest takim lustrem tego, co się dzieje. I to są pojedyncze zgłoszenia i osoby na szpitalnym oddziale ratunkowym. Wydaje się, że rzeczywiście ta liczba zakażeń znacznie wyhamowała - mówiła Jursa-Kulesza.



Handlowcy są przygotowani - dodała specjalista mikrobiologii lekarskiej.



- Widzę, że w sklepach wszyscy noszą maseczki, są punkty do dezynfekcji rąk, tylko w moim odczuciu nikt z nich nie korzysta. Ludzie wchodząc do galerii zapominają o dezynfekcji rąk. Owszem, maseczkę mają, najczęściej pod nosem. Musicie państwo prawidłowo nosić maseczki. Bo będziemy za chwilę się znowu zamykać, otwierać, zamykać, otwierać. I rzeczywiście część osób nie wytrzyma tego ani psychicznie, ani ekonomicznie - mówiła Jursa-Kulesza.



Bilans zachorowań w poniedziałek to 2500 zakażeń w kraju i 42 zgony.

