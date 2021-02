Przebudowa dróg na Skolwinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Ornej i Celulozowej w Szczecinie. Do końca marca drogowcy przebudują sieć teletechniczną i kanalizację deszczową, jak również przeprowadzą remont jezdni i chodników.

- W pierwszym etapie prac drogowcy częściowo zamkną ulicę Stołczyńską - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Kierowcy będą musieli spodziewać się utrudnień. One w różnych etapach potrwają mniej więcej dwa miesiące, ponieważ zakończenie zadania planowane jest na kwiecień tego roku. Na pewno będzie trzeba chwilę poczekać i zwracać uwagę na to, co się dzieje. Ruch będzie sterowany wahadłowo przez sygnalizację świetlną. Ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, również przez pracowników budowy.



Koszt przebudowy skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Ornej i Celulozowej w Szczecinie to kwota prawie miliona złotych.