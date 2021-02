Miliardy trafiły do rodzin na Pomorzu Zachodnim

5,3 miliarda złotych trafiło do rodzin w województwie zachodniopomorskim w ramach programu "Rodzina 500 plus".

Drogą elektroniczną na trzech platformach wnioski w programie "Rodzina 500 plus" można składać od 1 lutego. W Polsce z programu skorzystało dotychczas 6,5 miliona dzieci.





Tylko w ciągu jednego dnia wpłynęło w naszym regionie 31 tysięcy wniosków o przyznanie funduszy z tego programu. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał, że można już składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie 500 plus.- To jest znowu rzeka pieniędzy, która trafia do naszego regionu po to, żeby polepszyć byt ponad 261 tys. dzieci. Ponad ćwierć miliona dzieci skorzystało w naszym województwie z tego programu. Za tym, jak w Polsce, kryją się konkretne rodziny, konkretne dzieci, konkretne nazwiska - powiedział wojewoda.Dzięki programowi "Rodzina 500 plus" rozwija się polska gospodarka - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - I ta kwota utrzymuje polską gospodarkę we względnie dobrych pozycjach, jak wskazują wszystkie europejskie wskaźniki. Zobaczcie więc państwo, jak wielki wpływ musiała mieć przez te lata kwota wypłacona w ramach programu "Rodzina 500 plus" wspomagając i napędzając polską gospodarkę.Program "Rodzina 500 plus" pomógł też walczyć ze skrajną nędzą - stwierdziła poseł Małgorzata Golińska. - Dzięki niemu, te dzieci w wielu przypadkach, uzyskały możliwość sięgnięcia po, dotychczas dla nich nieznane, formy rekreacji, wypoczynku czy edukacji, ale też i to wiemy z podsumowań, w wielu przypadkach ten program pomógł walczyć z ubóstwem czy ze skrajnym ubóstwem.