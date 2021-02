Seria wypadków w regionie

Fatalne warunki na drodze - śnieg i minusowe temperatury sprawiają, że na drodze jest bardzo ślisko, dochodzi więc do wypadków.

Między węzłami Podjuchy i Klucz w Szczecinie jest karambol. Chwilę po godzinie 15:00 samochód ciężarowy przewrócił się tam na bok. Wtedy, kilka samochodów osobowych i kolejny tir powpadały na siebie. To łącznie około sześciu aut.Służby sprzątają po zdarzeniu. Cała autostrada A6 - w kierunku Kołbaskowa - jest zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że utrudnienia mogą potrwać do 23:00.Na tej samej autostradzie w kierunku Gdańska, między Radziszewem a Podjuchami,zderzył się samochód ciężarowy z osobowym.Również po godz. 15:00 na rondzie u zbiegu ul. Goleniowskiej i Lubczyńskiej w Szczecinie, zderzyły się autobus i samochód osobowy. Jedna osoba jest niegroźnie ranna, ma prawdopodobnie złamaną rękę. Właśnie jest opatrywana na miejscu.Po godzinie 13:00 w Dębnie, pod Myśliborzem doszło do poważnego, śmiertelnego wypadku. Zderzyły się tam cztery samochody: ciężarowy, trzy osobowe i jeden holowany. W wyniku zdarzenia, około 70-letni mężczyzna zmarł.Częściowo zablokowana nadal jest także droga krajowa nr 22 na odcinku między Strzelcami Krajeńskimi a Dobiegniewem. Tutaj przejazd blokują TIR-y, które nie mogą pokonać lokalnych wzniesień. Korki w okolicach miejscowości Długie sięgają już pięciu kilometrów.Niezmiennie objazdami kierowcy pokonują także krajową "dwudziestkę" na odcinku między Chociwlem a Węgorzynem. W tej części naszego regionu - z powodu kolizji - kierowcy muszą korzystać z objazdów przez miejscowość Ińsko.