Gigantyczne korki na ulicach Szczecina [ZDJĘCIA]

Śnieżyca i niska temperatura przyczyniły się do zakorkowania sporej części miasta.

Na ulicy Jana z Kolna - w stronę Wałów Chrobrego - utknął tir w poprzek ulicy. Spore korki spotkamy między innymi na Trasie Zamkowej.Na ul. Duńskiej - jak informują nas słuchacze - utknęły piaskarki, blokując jezdnię. Natomiast pas ulicy Wyszyńskiego, w stronę centrum miasta, został zablokowany przez dwa tiry. Siedem samochodów ciężarowych utknęło na ulicy Firlika.- Dzień dobry, kierowca z Wyszyńskiego. W tej chwili, jadąc pod górkę z Bramy Portowej, widzę dwa tiry na prawym pasie, które nie mogą podjechać pod górę.Choć nieco mniejsze, to nadal napotkamy korki między Prawo- i Lewobrzeżem Szczecina. Zatory rosną także wokół ronda Giedrojcia, Alei Piastów i ul. Narutowicza. Zablokowany jest zjazd z ul. Floriana Krygiera w stronę Podjuch.W mieście są również problemy z kursowaniem autobusów i tramwajów. Niektóre mają nawet 30 minutowe opóźnienia. Najbardziej opóźnione są autobusy linii 75i 87. W okolicy ul. Duńskiej w poślizg wpadają samochody osobowe, utrudniając autobusom przejazd.Z kolei na Krzekowie, na zwrotnicy wykoleiła się "piątka". Tramwaje linii 5 i 7 są kierowane do Głębokiego. Od Bohaterów Warszawy kursują już autobusy zastępcze.Jak poinformował nas dyżurny Zarządu Dróg, na Lewobrzeżu Szczecina jeździ 28 piaskarek, na prawym brzegu - 10. Pracownicy odśnieżają też przystanki.W regionie kierowcy również spotkają spore utrudnienia, co najmniej do godz. 23.00 zablokowana będzie autostrada A6, na odcinku między węzłem Podjuchy a węzłem Klucz.- Stoję na autostradzie A6 przed węzłem połączenia z "S". Cysterna leży w poprzek, nikt się nie interesuje, nikogo nie ma. Wszyscy czekają nie wiadomo na co. - Witam, tu Kamil, stały słuchacz, stoimy w korku między Podjuchami a Kijewem i nikt nam nie chce udzielić informacji, kiedy ten korek się ruszy - informują słuchacze.Przyczyną utrudnień jest karambol z udziałem sześciu tirów, autokaru oraz trzech samochodów osobowych. Korek w tej części a szóstki sięga niemal węzła Kijewo.