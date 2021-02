Program Batory kołem ratunkowym po pandemii?

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Program Batory, zakładający budowę promów dla polskich armatorów, powinien być kontynuowany - mówił w wywiadzie dla portalu "Wirtualny Nowy Przemysł" wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Program ten ma pomóc polskim stoczniom przetrwać kryzys, który wywołała epidemia.



- Dla nas jedynym rozwiązaniem dzisiaj, jeśli chodzi o budowę nowych jednostek jest kontynuacja Programu Batory i dlatego też ten program nie może być zahamowany. Z jednej strony jest to przede wszystkim odbicie dla naszych stoczni, ale z drugiej strony, nie jest to wymysł polityków, ale potrzeba armatorów. Większość promów dziś nadaje się do wymiany - tłumaczył Marek Gróbarczyk.



- Promy dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej powinny być budowane w Polsce, a nie w Chinach, jak twierdzą niektórzy politycy opozycji - mówił ekonomista Jarosław Korpysa.



- Jeśli patrzymy dzisiaj na koszty, to pewnie i tak. Ja natomiast bardziej patrzę z punktu widzenia konkurencyjności naszego kraju i wzmacniania oraz wykorzystania potencjału, który jest. Od tej strony zawsze jestem za tym, aby budować to w Polsce - dodawał Korpysa.



- Nowe promy musza się pojawić na Bałtyku - dodaje były wiceprezes Holdingu Stoczniowego Ryszard Kwidziński. - To jest być albo nie być Polskiej Żeglugi, polskiego shippingu, Polskich Promów czy linii między innymi na trasie Świnoujście - Ystad. Ograniczenia ekologiczne są bardzo istotne i długość linii ładunkowej jest istotna, aby wytrzymać konkurencję. My mamy stare promy, one się sypią - przekonywał Korpysa.



Przypomnijmy PŻM i PŻB powołały spółkę Promy Polskie. Przygotowuje ona wspólne zamówienie na tzw. ropaksy, czyli statki przystosowane głównie do przewozu samochodów ciężarowych.