Gość RSnW: Facebook myli się zawsze w jedną stronę

Anglojęzyczny profil Instytutu Pamięci Narodowej został w poniedziałek zablokowany przez Facebooka. Przyczyną miał być opublikowany siedem miesięcy temu post o germanizacji polskich dzieci podczas II drugiej wojny światowej. Nieporozumienie zostało wyjaśnione i profil został odblokowany.

Cieszymy się, ale niesmak pozostał - mówił w "Radiu Szczecin na Wieczór" Paweł Błażewicz z Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.



- Ponieważ Facebook nie zwrócił się do nas. Wysłał takie - nie wiem jak to nazwać - przeprosiny do jednej z instytucji, która interweniowała. Ale nie skontaktował się z instytucją, której przeszkodził w wykonywaniu swojej misji - mówił Błażewicz.



Facebook tłumaczył, że blokada konta była efektem błędu algorytmu. Nie wierzy w to doktor Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.



- Jest to przykre, jak po prostu musimy do takiego wniosku dojść, ale tych pomyłek jest na tyle dużo, żeby pewną prawidłowość zobaczyć. No bo jak to jest, że maszyna myli się zawsze w jedną stronę - mówiła Hajdasz.



To nie pierwszy taki przypadek. W styczniu Facebook zablokował możliwość promocji filmu IPN o niemieckim obozie w Łodzi, gdzie było więzionych około 3000 polskich dzieci.