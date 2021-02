Ulice dojazdowe do portu przejdą modernizacje za ponad 45 mln zł [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej, czy też kompleksowa przebudowa pięciu ulic dojazdowych do szczecińskiego portu. To inwestycja za ponad 45 milionów złotych.

Prace przy modernizacji tej części dojazdowej, także i do szczecińskiej spalarni, potrwają prawie dwa lata.



Inwestycja połączona będzie z przebudową sieci ciepłowniczej - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Zadanie realizowane jest w pewnej kooperacji z SEC-em. W związku z naszą inwestycją, Szczecińska Energetyka Cieplna realizuje kilka projektów związanych z przebudową własnych sieci. Doszliśmy do porozumienia, żeby nie realizować tych projektów osobno. W ramach tego jednego zadania, jeden wykonawca zrealizuje również prace związane z przebudową sieci należących do SEC-u - tłumaczy Zieliński.



W ramach tej inwestycji na drogach dojazdowych do szczecińskiego portu przebudowane zostaną także przejazdy kolejowe, powstaną ścieżki rowerowe oraz w pełni oświetlone ciągi piesze.