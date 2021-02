Posłanka Lewicy: "rząd chce ustanawiać prawo na wzór doktryny katolickiej" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Propozycję wprowadzenia daniny od przychodów z reklam wiążą z zakupem przez Orlen niemieckiego Polska Press. Wieszczą, że to ostatnie chwile demokracji i wolnych mediów na drodze ku państwu wyznaniowemu - posłowie Lewicy podkreślali na konferencji prasowej, że "absolutnie wspierają akcję protestacyjną".

Dariusz Wieczorek przekonywał, że chodzi o osłabienie konkurencji, żeby prymat na rynku reklamy wiódł Orlen z jego planami ekspansji medialnej. A karana wcześniej przez władze klubu za skandaliczne wypowiedzi na temat masakry katolików w Etiopii posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska, połączyła projekt daniny dla mediów w Polsce z katolicyzmem.



- To dzieje się od lat, idą cios za ciosem. Jeśli ktoś miał wątpliwości do zaostrzenia prawa aborcyjnego, czy nie jesteśmy państwem wyznaniowym, to chyba teraz nie powinien ich mieć. Bo rząd chce ustanawiać prawo na wzór doktryny katolickiej. Jeśli ktoś miał wątpliwości, że media w Polsce mogą być wolne, to teraz chyba nie powinien ich mieć - mówiła Prokop-Paczkowska.



Według rządu, projekt zakłada daninę dla największych koncernów. Zwraca się uwagę, że ponieważ część mediów należy do zagranicznych firm, miliardowe zyski są transferowane z Polski przy znikomych podatkach płaconych przez nie w kraju.