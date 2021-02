Rzuciła się z nożem na własną matkę. Jest akt oskarżenia

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)

Kobieta ze Szczecina za usiłowanie zabójstwa odpowie przed sądem. Do zdarzenia doszło pod koniec 2019 roku.

Rodzice zabrali swoją 25-letnią córkę do mieszkania, chcieli z nią porozmawiać o tym, że nadużywa alkoholu. Poinformowali ją, że jeśli nie przestanie pić, odbiorą jej mieszkanie. W pewnym momencie ojciec wyszedł z domu. Wtedy doszło do kłótni między matką a córką. Po chwili pokrzywdzona poszła do swojego pokoju, a córka do kuchni. Zabrała stamtąd nóż. Wtargnęła do matki i zaatakowała ją. Zadała jej kilka ciosów w brzuch, w klatkę piersiową, w ręce i nogi. Pokrzywdzona wzywała pomocy. Na miejsce przyjechały służby. Ranna matka z obrażeniami wewnętrznymi w stanie krytycznym trafiła od szpitala.



Policjanci zatrzymali 25-latkę. Na wniosek prokuratora, trafiła do aresztu tymczasowego.

Przyznała się do winy. W przeszłości była karana. Teraz grozi jej dożywocie.