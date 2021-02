Referendum receptą na spory w sprawie aborcji?

- Ważne, aby to referendum było przygotowane odpowiednio i nie było przeprowadzane w warunkach wysokiego poziomu strachu społecznego, jaki mamy teraz. Rozmowa z obywatelami, bo taki charakter powinno mieć referendum, w tych warunkach jest po prostu nieuczciwa - oceniała Ścigaj.

Tylko referendum może raz na zawsze rozstrzygnąć kwestię aborcji w Polsce - ale przeprowadzenie tego głosowania teraz jest niemożliwe - oceniała w "Rozmowach pod Krawatem" posłanka niezrzeszona Agnieszka Ścigaj.

Jej zdaniem, temat dopuszczalności usuwania ciąży odwraca uwagę od bieżących problemów państwa i jest używany instrumentalnie. Zdaniem Ścigaj, tu powinni zdecydować obywatele.



Zwróciliśmy uwagę, że po rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego, referendum w sprawie aborcji może być niezgodne z ustawą zasadniczą, bo tam zapisano ochronę życia - i stąd wzięło się orzeczenie Trybunału. Zdaniem Agnieszki Ścigaj, po latach obowiązywania umowy społecznej, jaką jest konstytucja, należy pomyśleć nad jej dostosowaniem do współczesnych czasów z wykorzystywaniem takich instrumentów jak referendum.