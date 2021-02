Była w KO, teraz jest u Hołowni. "Walka na opozycji"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińska radna wstępuje do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni - Edyta Łongiewska-Wijas poinformowała o tym w mediach społecznościowych.

Zdaniem szczecińskiego politologa, to kolejna odsłona walki o prymat po opozycyjnej stronie sceny politycznej.



Łongiewska-Wijas w wyborach samorządowych startowała na liście KO, z ramienia Nowoczesnej. Później, skonfliktowana z radnymi klubu KO, w radzie miasta funkcjonowała jako niezrzeszona. I bardzo ostro krytykuje Koalicję Obywatelską, między innymi za "protekcjonalną pogardę wobec obywateli". Politycznie - na razie - sytuacji w szczecińskiej radzie miasta to nie zmienia, wciąż większość mają KO i Bezpartyjni.



Politolog Maciej Drzonek ocenia, że po stronie opozycji trwa walka o dominację, czego efektem była chociażby ostatnia konwencja PO. - Kto będzie numerem jeden w opozycji, kto będzie rozdawał karty w przyszłych wyborach parlamentarnych? Ruch Platformy to był ruch wyprzedzający, że oni chcą utrzymać pozycję, natomiast Hołownia ewidentnie chce tą pozycję numer jeden przejąć i to on chce rozdawać karty Koalicji Obywatelskiej, a nie odwrotnie - mówi Drzonek.



Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni poinformował także, że dzisiaj w ich szeregi wstąpiła kolejna posłanka KO, Paulina Hennig-Kloska. To oznacza, że Ruch będzie mógł utworzyć koło poselskie.