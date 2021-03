Próba generalna ósmoklasistów

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W środę język polski, w czwartek matematyka, a w piątek język obcy. 8-klasiści zakończyli pisanie pierwszego próbnego egzaminu. Część testowa dotyczyła "Pana Tadeusza" i tekstu o Diogenesie.

Jeśli chodzi o wypracowanie, to uczniowie mieli do wyboru dwa tematy. Rozprawkę, gdzie trzeba było udowodnić, że w każdym z nas jest coś, co zasługuje na podziw. Natomiast drugi temat to opowiadanie o spotkaniu z bohaterem wybranej lektury, który przekonał ucznia, że warto podejmować ryzyko.



Czuję, że dobrze napisałem ten egzamin, nie był specjalnie trudny. Najtrudniejsze było chyba wypracowanie na końcu. Najbardziej leżę z polskiego. Liczę na 60-70 procent - mówi Kamil ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie. - Myślę, że zajęcia online ze względu na pandemię miały jakiś wpływ na przygotowania, ale nie jakiś większy.



Myślę, że dobrze napisałem. Napisałem wszystko, nic nie ominąłem - dodaje Dominik z SP46.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzamin właściwy odbędzie się w maju.