Marcin Lewandowski powitany w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Były kwiaty, konfetti, okolicznościowy specjalny dyplom, zdjęcia i moc gratulacji dla Marcina Lewandowskiego, srebrnego medalisty Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu w biegu na 1500 metrów.

Policzanin został powitany przez jednego ze swoich sponsorów w siedzibie KIA Polmotor w Szczecinie. Były zawodnik UKL Ósemka Police z dumą i uśmiechem na twarzy prezentował swój medal zdobyty przed dwoma tygodniami w Toruniu.



Marcin Lewandowski przyznał, że nie spodziewał się takiej mistrzowskiej fety.



- Przywitali mnie jako mistrza, ciągle tak piszą, że jestem mistrzem. Bardzo mnie to cieszy. Fajna współpraca z KIA Polmotor, jestem zadowolony z tego, bo podchodzą do mnie z szacunkiem, bardzo profesjonalnie i traktują mnie jak mistrza - mówił.



Po krótkim odpoczynku halowy wicemistrz Europy już w sobotę wyjeżdża na zgrupowanie do Kenii. Pierwszy start na stadionie w biegu na 1500 metrów Marcin Lewandowski planuje pod koniec maja podczas mityngu Diamentowej Ligi w Rabacie.