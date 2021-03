Jest przetarg na projekt parkingowca pod Trasą Zamkową w Szczecinie. Spółka NiOL szuka firmy na wykonanie dokumentacji projektowej dla terenu pomiędzy ulicami Jana z Kolna i Zygmunta Duczyńskiego oraz kładki łączącej ulicę Małopolską w Szczecinie.

Pomiędzy trzykondygnacyjnym parkingowcem, na co najmniej 320 samochodów a Podzamczem, powstanie bulwar. Ma to być miejsce rekreacyjne, również z atrakcjami dla miłośników np. deskorolki. Podobne funkcje spełni dach parkingowca. Budynek będzie pokryty roślinnością. Wjazd będzie od ulicy Zygmunta Duczyńskiego, wyjazd na ulicę Jana z Kolna.



W nowym obiekcie będzie pięć stanowisk do ładowania aut elektrycznych. Wszystkie miejsca postojowe będą płatne.