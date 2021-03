Goście RSnW: "SokzBuraka" to najbardziej znany profil hejterski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Portal satyryczny czy fabryka nienawiści. Goście "Radia Szczecin na Wieczór" dyskutowali na temat ujawnionych w zeszłą sobotę nowych informacji na temat strony "SokzBuraka".

To z satyrą nie ma nic wspólnego - mówił Tomasz Rzymkowski, poseł PiS i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.



- Tego typu sprawy nie można zaliczyć do błahostek. Mówimy o pewnym zjawisku, które niestety pączkuje, bo to jest najbardziej znany profil hejterski. To z satyrą nie ma nic wspólnego - mówił Rzymkowski.



Jeśli wchodzą w grę pieniądze publiczne, wtedy staje się to poważną sprawą - zaznaczył Bogusław Sonik, poseł PO.



- Nigdy nie widziałem tego profilu czy portalu, znam go tylko z doniesień prasowych. Jeżeli w grę wchodzą pieniądze publiczne, czy to na partię czy z warszawskiego ratusza, wtedy to staje się poważną sprawą - mówił Sonik.



Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podkreśliła wagę ujawnionych przez tvp.info materiałów na temat działalności profilu.



- Moim zdaniem to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, materiały. Pokazanie mechanizmu tworzenia hejtu w sieci - mówiła Hajdasz.



Portal tvp.info w sobotę podał treść rozmów mecenasa Romana Giertycha z twórcą strony "SokzBuraka", Mariuszem Kozakiem-Zagozdą.