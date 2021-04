Sprawa Nitrasa: komentują politycy

Prokuratura Krajowa chce postawić zarzut szczecińskiemu posłowi Platformy Obywatelskiej - Sławomirowi Nitrasowi.

Pod koniec października ubiegłego roku, w trakcie posiedzenia Sejmu poseł Nitras popchnął posła Prawa i Sprawiedliwości, Wiesława Krajewskiego. Prokuratura zwróciła się o uchylenie immunitetu parlamentarzyście.- Zadałbym jedno pytanie tym wszystkim, którzy chcieliby bronić takich postaw, mówić, że to nic takiego: a co będzie, jeśli druga strona zacznie odpowiadać mniej więcej tym samym i co będzie, jeśli takie postawy zaczną eskalować?! - retorycznie pyta poseł PiS Leszek Dobrzyński.Poseł Artur Łącki z PO przypomniał z kolei, że podobne przypadki miały już miejsce.- Zobaczyłem na filmie to, co się zdarzyło 13 stycznia 2017 roku, kiedy - znana z wielkiej empatii do posłów opozycji - pani poseł Krystyna Pawłowicz brutalnie ciałem weszła w panią posłankę Kingę Gajewską-Płochocką i za to dostała po prostu upomnienie z Komisji Etyki - odparł poseł Łącki.Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Nitrasowi wpłynął już do marszałka Sejmu.