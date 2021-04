Autem przez alejki na Jasnych Błoniach. Policja zajęła się sprawą

Będzie policyjne dochodzenie w sprawie przejazdu alejkami przy szczecińskich Jasnych Błoniach.

W Internecie opublikowano film, który pokazuje jak kierująca osobowym Volkswagenem, chcąc ominąć ruch na ulicy Ogińskiego, przejeżdża ponad sto metrów alejkami. Dzieje się to w środku dnia, po ścieżkach spacerują i biegają mieszkańcy, mimo tego kobieta wjeżdża tam przez przejście dla pieszych. Auto ma szczecińskie numery rejestracyjne.



- Otrzymaliśmy to nagranie i wszczęliśmy postępowanie - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Po wykonanych czynnościach, w tym ustaleniu i przesłuchaniu osoby, która w tym dniu jechała widocznym na nagraniu pojazdem, policjanci określą, czy - a jeśli tak - to jakie przepisy zostały złamane.



Na razie nie można mówić, jakie przepisy złamała kierująca. Ewelina Gryszpan dodaje, że wszelkie tego typu zachowania można zgłaszać pod adresem: stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl.

