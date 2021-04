Wyzywał i szarpał funkcjonariuszy. Może spędzić trzy lata za kratami

Wyzywał policjantów, a jednego z nich szarpał - mężczyzna ze Stargardu odpowie za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku. W klatce schodowej. Policjanci przyjechali na interwencję w sprawie podejrzanego. Na miejscu oraz w trakcie przewożenia go do komendy mężczyzna zaczął wyzywać funkcjonariuszy, groził im, a jednego z nich szarpnął.



Mężczyzna na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. 30-latek był w przeszłości karany. Za naruszenie nietykalności i znieważenie policjantów grozi mu do trzech lat więzienia.