Przy autostradzie A6 posadzonych zostało osiem tysięcy sosen, a przy ulicy Miodowej na Osowie - pięć tysięcy świerków.

Kolejne pojawiły się na Prawobrzeżu przy ulicy Tczewskiej - tuż przy strefie przemysłowej.



Tysiącem dębów natomiast obsadzono obie strony ulicy od Międzyparkowej, aż po wiadukt na Arkońskiej.



Zakład Usług Komunalnych przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na kolejne nasadzenia.

Miasto przeznaczy na to 900 tysięcy złotych.



Nawet pięciometrowe drzewa pojawią się w całym Szczecinie, we wszystkich dzielnicach - również w centrum. Posadzone zostaną jesienią 2021.