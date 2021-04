Sprawa parkingowca przy Trasie Zamkowej. Miasto odpowie na apel architektów

Będzie odpowiedź miasta na apel architektów w sprawie parkingowca przy Trasie Zamkowej, treść jednak najpierw poznają sami zainteresowani - deklarują urzędnicy.

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich w liście otwartym skrytykował pomysł budowy obiektu z ponad 300 miejscami do parkowania przy ul. Jana z Kolna.- To zła koncepcja - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Karol Nieradka. - Po pierwsze, że on ma tam stanąć, a po drugie sposobu, w jaki on został zakomunikowany. Z pominięciem Architekta Miasta, z pominięciem opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.Według planów, teren nad Odrą ma zostać zrewitalizowany, ruch samochodowy z Jana z Kolna przeniesiony lub ograniczony, a funkcje Trasy Zamkowej ma przejmować będący w planach Most Kłodny.- Budujemy sobie Stare Miasto, ale zaczynamy od parkingowca na wjeździe do miasta, w przypadkowej przestrzeni - mówi Karol Nieradka.Miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ogłosiła przetarg na projekt parkingowca trzy tygodnie temu. W założeniu ma on służyć głównie okolicznym mieszkańcom, a także kierowcom chcącym dojechać na Podzamcze. Nie ma on pełnić roli parkingu buforowego dla osób dojeżdżających do pracy np. z Prawobrzeża.Rzecznik spółki Wojciech Jachim zapewnił w "Czasie Reakcji", że miasto przygotowuje odpowiedź dla Stowarzyszenia, na razie nie ma natomiast mowy o wstrzymaniu przetargu.