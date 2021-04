Po wielu latach starań... regulamin parków prawie gotowy

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W tym roku, regulamin szczecińskich parków będzie gotowy - deklarują urzędnicy.

Dokumentu nie ma od wielu lat, w praktyce oznacza to, że ukaranie kierowcy który np. zaparkował samochód na parkowej alejce na Jasnych Błoniach jest bardzo trudne.



Miasto przygotowało regulamin już 4 lata temu - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus.



- W 2017 roku rzeczywiście my mieliśmy przygotowany projekt, ostatecznie jednak było sporo uwag, również ze strony radnych miasta. Ten projekt więc odłożyliśmy - tłumaczył Kus.



- Teraz Miasto powróciło do tematu, trwa opiniowanie dokumentu - dodał Andrzej Kus. - Już był konsultowany z panią ogrodnik miasta, z policją, ze strażą miejską. Te instytucje naniosły już swoje uwagi. Do końca przyszłego tygodnia chcielibyśmy przedstawić już taką propozycję, która będzie jedną z ostatnich.



Gotowy projekt najpierw trafi do Wydziału Gospodarki Komunalnej, potem mają zająć się nim radni.

