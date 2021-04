Gryfia podpisała umowę na projekt pirsu i głębi dokowej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Biuro Projektów z Gdyni WUPROHYD zaprojektuje pirs i głębię dokową dla nowego doku, który ma stanąć w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Właśnie została podpisana umowa na wykonanie tego projektu.

Sam dok buduje Stocznia Szczecińska Wulkan. Infrastruktura to już zadanie stoczni Gryfia. Dok ma kosztować około 130 mln zł, a przygotowanie pirsu i głębi dokowej to koszt kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych.



Morska Stocznia Remontowa Gryfia potrzebuje nowego, większego doku, aby móc remontować duże statki, które po pogłębieniu toru wodnego będą mogły wpływać do Szczecina. Nowy dok będzie cumował przy nabrzeżu gdyńskim w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.