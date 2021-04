Miasto sprzeda stare stacje roweru miejskiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ogłoszono przetarg na nowy system Bike_S. Będą to rowery IV generacji, które nie będą przypinane do stacji.

O tym, co stanie się ze starymi stacjami poinformowała, w odpowiedzi na interpelacją radnej Agnieszki Kurzawy z PiS, zastępca prezydenta Szczecina Anna Szotkowska.



Jak czytamy, zakupem zainteresowani są dostawcy stacji. Sprzedać je można jednak tylko na drodze przetargu. Szotkowska nie podała jednak wartości sprzedaży. Dodała, że za demontaż stacji zapłaci nowy właściciel. W ich miejscu znajdą się stojaki rowerowe, do których będzie można przypiąć nowy rower miejski.



Przetarg na nowy system rowerów miejskich spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ogłosił ostatniego dnia marca. Dotyczy on stworzenia kompleksowego systemu wypożyczalni rowerów miejskich Bike_S. Chodzi o dostawę 800 rowerów wyposażonych w GPS.



Zainteresowane firmy oferty składać mogą do 6 maja. Termin uruchomienia nowego systemu poznamy po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą.



System roweru miejskiego w Szczecinie powstał w sierpniu 2014 roku, to inwestycja wybrana w budżecie obywatelskim. Po rozbudowie, liczył 87 stacji.

