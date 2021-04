Kilkukilometrowe korki przed Estakadą Pomorską [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke

Estakada Pomorska to najtrudniejsze do pokonania miejsce dla kierowców w piątkowe popołudnie. Na żywo relacjonowała stamtąd sytuację ekipa "Autoradio Radia Szczecin".

Utrudnienia w tym miejscu powstały już przed godziną 14. Ich powodem nie były wypadki i kolizje, ale natłok samochodów, których kierowcy usilnie próbowali opuścić centrum w drodze z pracy do domu. Punktem kulminacyjnym popołudnia była godzina 15.30 - wówczas korki rozpoczynały się już na wjeździe na Trasę Zamkową oraz tuż za Mostem Długim na ulicy Energetyków.



- Obecna organizacja ruchu na Estakadzie Pomorskiej pozostanie niezmienna do zbliżającej się majówki - relacjonował na antenie Radia Szczecin Bartłomiej Czetowicz.



Urzędnicy zapowiadają, że po weekendzie majowym zapowiadane są zmiany w przejeździe Estakadą Pomorską. Nadal nie wiadomo jednak, czego mogą one dotyczyć. W ostatnich tygodniach osoby odpowiedzialne za nadzór remontu podkreślały, że możliwe jest nawet całkowite zamknięcie przejazdu. Odpowiedzi na pytanie "co dalej z Estakadą" powinniśmy się spodziewać właśnie w pierwszym tygodniu maja.