Nowy szczeciński rower miejski z opóźnieniem? Krajowa Izba Odwoławcza sprawdzi warunki przetargu na dostawę nowego szczecińskiego roweru miejskiego.

Firma Nextbike Polska uważa, że warunki specyfikacji naruszają zasady wolnej konkurencji. Chodzi m.in. o to, że nowe rowery muszą mieć 28-calowe koła - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik spółki Cezary Dudek. - Branża opiera się na kołach 26-calowych. 28 cali powoduje, że musimy na nowo zbudować rower.Ponadto zamawiający, czyli miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne wymaga niedostępnego już na rynku modelu tabletu serwisowego oraz tego, by dostawca miał prawa autorskie do oprogramowania - mimo, że Nextbike uważa, że wystarczy posiadanie licencji. To zdaniem Cezarego Dudka powoduje, że termin dostawy 400 rowerów w 60 dnijest nierealny do spełnienia. - Poczekajmy na rozstrzygnięcie - mówił rzecznik NiOL Wojciech Jachim. - Krajowa Izba Odwoławcza ma 15 dni na ustosunkowanie się do wniosku.Jeśli izba zmieści się w tym terminie i odrzuci wniosek to przetarg nie będzie zagrożony- dodał Wojciech Jachim. Otwarcie ofert ma nastąpić 6 maja.