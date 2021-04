Rusza przebudowa ul. Bolesława Śmiałego. Duże utrudnienia dla kierowców

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy, kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicach Szczecina. Od wtorku zamknięta dla zmotoryzowanych zostanie część ulicy Bolesława Śmiałego.

Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego do skrzyżowania z ulicami Żółkiewskiego i Chodkiewicza.



Na tym fragmencie ulicy Bolesława Śmiałego znajduje się ważny dla pacjentów Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, do którego dostęp zostanie jednak zachowany - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- W trakcie realizacji całego zadania wykonawca zapewni przejazd przez ulicę do przychodni WOMP. Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje również pozostawienie miejsc zatrzymywania dla pojazdów dowożących pacjentów. Przez cały teren budowy będą wyznaczone ciągi piesze, w związku z tym mieszkańcy będą mogli tamtędy chodzić. Natomiast przejazd będzie zamknięty. Bardzo prosimy kierowców o szczególną uwagę - mówi Pieczyńska.



Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego, wraz z budową mini ronda, potrwa 12 miesięcy. Wykonawcą inwestycji będzie firma Ben-Bruk.