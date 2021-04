Rower miejski na własność

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jednoślady ze starego systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego zostaną sprzedane, będzie można je kupić także na sztuki - zapowiada spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Trwa przetarg na nową generacje systemu.

Rowery będą wyposażone m.in. w nadajniki GPS, dlatego stare, często mocno wyeksploatowane jednoślady staną się zbędne. W sumie w naszych magazynach jest ich 550, formalnie połowa należy do miasta, połowa do NiOL-u - mówił w naszej audycji "Czas Reakcji" rzecznik spółki Wojciech Jachim. - Jeśli chodzi o rowery należące do spółki NiOL, to tu już jest decyzja. Większość tych rowerów sprzedamy w przetargu, który planujemy w maju. Formuła tego przetargu, tak zakładamy, będzie elastyczna i będzie można kupować rowery nawet na sztuki.



Z kolei rowery formalnie należące do miasta zostaną najprawdopodobniej przekazane spółce i również sprzedane. Rower Miejski powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2014. W sumie zakup m.in. stacji oraz samych jednośladów kosztował blisko 7 mln złotych.