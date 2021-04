Dziewczyny na politechniki, czyli "kierunki przyszłości"

Akademia Morska w Szczecinie i 20 innych uczelni zapraszają panie do studiowania na kierunkach technicznych. To w ramach akcji "Dziewczyny na Politechniki".

- To działanie prowadzone już prawie od 15 lat, w ramach którego zachęcamy uczennice szkół średnich; liceów i techników do tego, by zainteresowały się ofertą studiów technicznych, ścisłych, inżynierskich...Pokazujemy serię kierunków inżynierskich i ścisłych, które nazwałyśmy kierunkami przyszłości. To są kierunki, w ramach których będzie można współtworzyć świat technologii - tłumaczyła.



Walczymy ze stereotypem, że nauki ścisłe nie są dla kobiet - mówi Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy".