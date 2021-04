Nowy rządowy program. Cel: poprawa jakości powietrza [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy regionu mogą składać wnioski na dofinansowanie wymiany pieców, okien czy termomodernizację. Program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Co ważne i nowe: pilotażowy program obejmuje budynki wielorodzinne. Można dostać nawet 60 proc. dofinasowania inwestycji - mówił, podczas konferencji prasowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.



- Jest to kolejna odpowiedź rządów Prawa i Sprawiedliwości, dla mieszkańców, o których Polska zapomniała. Ludzi, w tych wsiach popegeerowskich, którzy po 1989 roku zostali pozostawieni sami sobie - dodał Jach.



Korzystać z programu mogą wspólnoty, ale także osoby fizyczne. Do składania wniosków zachęcał poseł PiS Leszek Dobrzyński.



- Warto to robić, zwłaszcza, że ekologia chociażby, to nie są tylko wielkie fabryki, ale i życie, i uczynki niemalże każdego z nas. Każdy może przyłożyć swoją rękę do ochrony przyrody - tłumaczył Dobrzyński.



Jak dodał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki dla właścicieli budynków jednorodzinnych i bliźniaków wciąż obowiązuje program "Czyste Powietrze"