Piątkowy paraliż na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Korek w drodze do Estakady Pomorskiej w godzinach szczytu rozpoczynał się już na Bramie Portowej. O tym co dzieje się na drogach, na żywo - relacjonowała ekipa serwisów "Autoradio".

To zbiór naczyń połączonych - podkreślał Bartłomiej Czetowicz, reporter Radia Szczecin.



- Zmiana organizacji ruchu na Węźle Kijewo, do tego zwężka na Estakadzie Pomorskiej oraz prace remontowe na Wyszyńskiego musiały się kiedyś skumulować. I tak się składa, że padło akurat na piątek 23 kwietnia - mówił na naszej antenie.



Utrudnienia dotyczą nie tylko łącznika między prawym a lewym brzegiem Odry. Spore korki powstawały również przy Węźle Łękno oraz na szczecińskim Niebuszewie. Tutaj głównym powodem był remont torowiska tramwajowego.



Sprawnie i szybko informujemy o tym, co dzieje się na drogach - przede wszystkim dzięki naszym słuchaczom. Ci przekazują swoje sygnały z dróg pod numerem czujnego telefonu 510 777 222.