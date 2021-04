Mieszkańcy Stołczyna i radni PiS chcą konkretów. "Panie prezydencie, czas na czyny" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Domagają się konkretów w sprawie przeciągającego się remontu ich miejskiej biblioteki - mieszkańcy Stołczyna oraz radni opozycji z Prawa i Sprawiedliwości nie wierzą w obietnice urzędników, dotyczące pozostawienia filii numer 46 z ulicy Nad Odrą. Bo właśnie powołuje się nową, numer 55, kilka kilometrów dalej - i dzieje się to przy zaangażowaniu szefa prezydenckiego klubu miejskich radnych Bezpartyjnych.

Mieszkańcy Stołczyna tłumaczą, że skoro obiecuje im się pozostawienie filii numer 46 - wtedy byłyby dwie biblioteki na północy miasta - to czekają, kiedy wreszcie skończy się remont budynku, w którym w 2018 wybuchł pożar.



- Wiemy tylko, że ten księgozbiór został przewieziony na Wrzosowe Wzgórza. Mamy w związku z tym dużo wątpliwości, że to wszystko jest przeciągane w czasie - mówią mieszkańcy.



Radny Maciej Ussarz z PiS zwraca uwagę, że jeszcze latem ubiegłego roku miasto oficjalnie chciało filię z ulicy Nad Odrą zlikwidować. Choć do tego nie doszło, to kompletny brak postępów prac remontowych nie buduje zaufania mieszkańców do prezydenta.



- Czekamy na szybką decyzję. Już nie słowną, bo to panie prezydencie, koniec z obietnicami słownymi. Czas na czyny - powiedział Ussarz.



We wtorek na sesji szczecińskiej rady miasta większość Bezpartyjnych i KO najprawdopodobniej powoła do życia filię numer 55 przy ulicy Romana. Zapewniają jednocześnie, że istnienie filii 46 nie jest zagrożone. Według zapewnień wydziału kultury, remont siedziby Nad Odrą potrwa do końca roku.