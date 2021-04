"Polski Gen Wolności". Wystawa przed siedzibą Radia Szczecin [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Polski Gen Wolności" to tytuł wystawy poświęconej kilkunastu pokoleniom Polaków, którzy walczyli, żeby Polska była wolna.

W poniedziałek przed siedzibą Polskiego Radia Szczecin otwarto uroczyście ekspozycję przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej - mówi Paweł Skubisz, dyrektor IPN w Szczecinie. - Ta wystawa przypomina o kilkunastu pokoleniach Polaków, którzy wytrwale, z zawziętością, często płacąc najwyższą cenę życia i śmierci walczyli o to, żeby Polska była wolna. Walczyli czy to u boku Napoleona, czy też samodzielnie, jak w insurekcji kościuszkowskiej, jak w powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym. W tej wielopokoleniowej sztafecie walki o naszą polską niepodległość.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki przypomniał, że postacie prezentowane na wystawie żyły w czasach najtrudniejszych dla Polski, kiedy Polska nie istniała.



- Mamy często taką tendencję rozpatrywać nasze narodowe klęski, nasze zrywy. I bardzo dobrze, bo o tych bohaterach trzeba pamiętać, ale w wolnej Polsce musimy się zastanawiać, co zrobić, żeby w nas nastąpiła taka dobra mutacja, żebyśmy nie musieli walczyć o Niepodległą. Tylko, żebyśmy mogli i potrafili Niepodległą szanować, kiedy ją mamy - powiedział Bogucki.



Wystawę przygotowano z okazji 230. rocznicy uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3-go maja.